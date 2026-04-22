俳優の音無美紀子（76）が21日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の村井國夫（81）と娘で俳優の村井麻友美（43）と3人で銀座を散策する様子を公開し、ほほ笑ましい親子の光景が反響を呼んでいる。【写真】「幸せな一コマですね」並んで銀座を歩く村井國夫＆娘・麻友美の後ろ姿音無は「銀座でも行こうか、と言うことに。父と娘が私の前を行く。なんか微笑ましい パパが靴を買ってくれました 良かったね」とつづり、紺のジ