J2磐田は22日、志垣良監督（45）との契約を解除し、後任に三浦文丈コーチ（55）が就任すると発表した。志垣監督は昨季途中に磐田のコーチに就任し、今季監督に昇格。守備の立て直しなどを期待されたが、明治安田J2・J3百年構想リーグでは開幕8試合90分勝利なしのクラブワースト記録を更新するなど、序盤から低迷した。クラブを通じて「この度、ジュビロ磐田の監督を辞任することを決断いたしました。短期間ではありましたが、