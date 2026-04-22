■MLB ダイヤモンドバックスーホワイトソックス（日本時間22日、チェイス・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのダイヤモンドバックス戦に“2番・一塁”で先発出場。2回の第2打席で、メジャー初となる4試合連続となる9号ホームランを放った。3戦連発を含む6戦4発と量産体勢に入った村上、初めてのダイヤモンドバックス戦で初のチェイス・フィールドでの試合となった。ダイヤモンドバックスの先発はM.ケリー（37