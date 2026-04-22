「ジャイアンツ−ドジャース」（２１日、サンフランシスコ）ドジャースの山本由伸投手が今季５度目の先発となったが、まさかの立ち上がりとなった。出場８戦２８打席で７本塁打と絶好調の捕手ラッシングがスタメンマスクをかぶり、今季初めて山本とバッテリーを組んだ。しかし、初回にいきなり内野安打。ショートのキム・ヘソンの悪送球で無死２塁のピンチを背負うと、その後、ヒットと四球で無死満塁とされた後、４番ディバ