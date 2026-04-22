歌手の長瀬有花が22日までにXを更新。所属事務所を退所したことを報告した。長瀬は「汽元象レコードのクローズにともない、所属事務所であったRIOT MUSICを退所しました」と事務所が自社レーベルの運営を終了したことにともない、退所したことを報告。「これは、長瀬有花がこれからも音楽を続けていくための、前向きなご報告です」とし、今後の活動については「クリエイティブプロダクション・CAMBRさんの力を借りながら、より自主