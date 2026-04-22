アメリカのトランプ大統領は日本時間22日朝、23日午前に迫っていたイランとの停戦期間を延長すると表明しました。期限について「イランの提案がまとまるまで」としていますが、イラン側は延長を求めていないと反発しています。トランプ大統領は、自身のSNSで、「イラン政府が深刻な分裂状態にあることや、仲介国パキスタンの軍トップと首相からの要請」を受けて、停戦期間の延長を表明しました。トランプ大統領は「イラン側が統一