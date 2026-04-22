ILLIT（アイリット）のMOKA（モカ、21）が、活動を一時中止する。所属事務所BELIFT LAB（ビリーフラボ）が20日、プラットフォームWeverseに告知文を掲載した。「MOKAは最近、体調不良により医療機関で診察を受け、医師より継続的な治療および十分な休養が必要との診断を受けました。本人は活動への強い意志を持っておりますが、当社はアーティストの回復を最優先とし、当面は治療に専念する必要があると判断いたしました」と報告し