【55本目3】 4月22日 公開 55本目3「夏野藍 その後…II」を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月22日、チンジャオ娘氏と野上たま氏によるマンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」の55本目3「夏野藍 その後…II」をヤンマガWebにて公開した。 55本目3では、藍とビーチフラッグスで勝負をすることに。鍛えた脚で快勝したと思いきや、様々なハンデを背負わされ……。 「人妻