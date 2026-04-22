4月22日（現地時間21日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではフィラデルフィア・セブンティシクサーズが敵地のTDガーデンでボストン・セルティックスとの第2戦に臨んだ。 第1クォーターは残り3分20秒の13点ビハインドからタイリース・マクシーやアンドレ・ドラモンド、クエンティン・グライムズの連続得点で肉薄。さらに、ポー