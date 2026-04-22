フリューが続伸している。同社は２１日の取引終了後、３月度の月次概況（速報）を開示した。売上高は前年同月比３８．０％増の４５億５４００万円となった。２カ月連続の増収で、伸び率は２月の６．２％を大きく上回っており、好感された。売上高のうちキャラクターやゲーム、アニメなどの世界観を生かした「世界観ビジネス」は同４３．９％増。国内クレーンゲームの景品や海外物販、中高価格帯ホ