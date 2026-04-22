Ｈｍｃｏｍｍは小動き。２１日取引終了後、対話型ＡＩエージェント「Ｔｅｒｒｙ２」の新たなラインアップとして、ＳａａＳ型サービス「Ｔｅｒｒｙ２ｍｉｎｉ」の提供を始めると発表した。個別導入開発・システム連携を前提とした従来サービスとは異なり、短期間かつ低コストで導入可能な標準化プロダクトとして設計したという。ＡＩプロダクト事業全体の拡大を加速するための戦略的プロダクトに位置づけ、継