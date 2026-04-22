「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午前１１時現在で、ＫＯＡが「売り予想数上昇」で３位となっている。 この日の東京株式市場でＫＯＡはしっかり。同社は抵抗器を主力とする電子部品メーカー。産業機器や自動車向けをはじめ、データセンターなどのＡＩ関連機器向けの需要を取り込み、業績は良好。２６年３月期は３期ぶり営業増益に転じる公算が大きい。株価は全