ＫＬａｂは朝高後に値を消す展開となった。同社は２１日、スクウェア・エニックス・ホールディングス傘下のスクウェア・エニックスと共同開発したスマートフォン向けゲーム「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」のサービスを正式に開始した。セールスランキング（セルラン）分析サイトの「Ｇａｍｅ－ｉ」では、２２日午前１１時時点において、Ａｐｐストアの無料アプリ人気ランキングで１位