ザインエレクトロニクス＝マド開け急伸で新高値圏突入。東京市場ではＡＩデータセンターや防衛関連需要を背景に半導体関連株への買いが活発だったが、ここにきて投資資金は光関連分野のニッチ性の高い銘柄群に照準を合わせる傾向がみられる。そのなか、光半導体関連の有力企業であるザインは時価総額が１３０億円程度で水準訂正期待が強まった。ＡＩデータセンターでは膨大な電力消費やそれに付随する発