2026年も劇場版『名探偵コナン』のシーズンになった。『金曜ロードショー』（日本テレビ系）での4週連続過去作放送をはじめ、日常の至る場面でコナン、そして今年でいえば『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（以下、『ハイウェイの堕天使』）メインキャラクターである萩原千速の姿を目にする。 参考：『名探偵コナン』歴代“メロい”男性キャラ4選『ハイウェイの堕天使』松田陣平など 幼稚園児