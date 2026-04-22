ジュビロ磐田は22日、同日付けで志垣良監督との契約を解除したことを発表した。なお、後任には三浦文丈コーチが就任し、同日より指揮を執っているという。志垣氏は今季から磐田監督に就任。百年構想リーグでは2勝3PK勝1PK敗5敗の勝ち点13で7位となっていた。クラブを通じ、「この度、ジュビロ磐田の監督を辞任する事を決断いたしました。短期間ではありましたが、自分の標榜するサッカーとはかけ離れた内容、そして結果とな