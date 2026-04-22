気象庁によりますと、22日は、日本列島に黄砂が飛来すると予想されています。 【画像】黄砂はいつ・どこに飛んでくる？黄砂シミュレーション、今後の全国の天気 いつどこに、どれくらい飛んでくるかは画像の通りです。 ■黄砂はいつ・どこに？（22日） ■黄砂はいつ・どこに？（23日） 画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより ■全国の天気を地方ごとに（画像） 画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより ■黄砂とは