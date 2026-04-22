豚肉のカレーしょうが焼き弁当【画像で確認】お弁当作りを始める人を全力で応援！「頑張らない！お弁当」朝の忙しい時間、お弁当作りを短時間で完成させるには食材選びも大切！火の通りが早い豚こま切れ肉を使えば、副菜をレンチンしてさましている間に主菜がパパッと完成します。お昼ごはんをしっかり食べたい人にも嬉しい、しょうが焼きのお弁当レシピをご紹介します。■豚のカレーしょうが焼き弁当主菜は火の通りが早い豚こまを