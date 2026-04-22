【その他の画像・動画等を元記事で観る】 nobodyknows+が、8年ぶりの新曲となる「ファイラゲーン」を4月22日に配信リリースした。 ■「ファイラゲーン」＝《Fight Again》 「ファイラゲーン」は、nobodyknows+にとって、2017年12月にリリースしたアルバム『THE FIVE WAYS』以来となる新曲。 2026年TBS系列野球中継テーマソングとして書き下ろされたこの「ファイラゲーン」は、