22日前引けの日経平均株価は3日続伸。前日比304.39円（0.51％）高の5万9653.56円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は261、値下がりは1268、変わらずは40と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を385.37円押し上げ。次いでアドテスト が162.92円、ＴＤＫ が66.37円、キオクシア が39.42円、イビデン が32.18円と続いた。 マイナス寄与度は90.91