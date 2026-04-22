22日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数400、値下がり銘柄数937と、値下がりが優勢だった。 個別ではアズジェント、環境管理センターがストップ高。イボキンは一時ストップ高と値を飛ばした。幼児活動研究会、ドーン、ＫＧ情報、ジーエルテクノホールディングス、クラウディアホールディングスなど30銘柄は年初来高値を更新。津田駒工業、リバーエレテック、フクビ化