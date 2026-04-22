22日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比6.4％減の2048億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同10.0％減の1675億円だった。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＡＳＤＡＱ－１００ 、グローバルＸロジスティクス・ＲＥＩＴＥＴＦ 、ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ