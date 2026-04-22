22日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数175、値下がり銘柄数345と、値下がりが優勢だった。 個別ではアーキテクツ・スタジオ・ジャパンがストップ高。アミタホールディングス、ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅは一時ストップ高と値を飛ばした。カウリス、ロゴスホールディングス、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ、ロジザード、サイフューズなど13銘柄は年初来高値を更新。ＡＣＳＬ、フリӦ