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22日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ118789-8.0 58990 ２. 日経Ｄインバ 11303 -30.93764 ３. 楽天Ｗブル 10315 1.2 70270 ４. 野村日経平均8776-2.1 62370