米専門メディア『ボクシング・シーン』は21日（日本時間22日）、「5月のベストボクシングマッチ10選」と題した記事を公開。5月に行われる注目試合をランキング形式で紹介している。1位に選出されたのが、5月2日に行われる世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）による一戦。世紀の日本人対決に熱い視線が注がれている。 ■5月最大の注