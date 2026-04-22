ナ・リーグ西地区のドジャースは21日（日本時間22日）、敵地オラクルパークでジャイアンツと対戦。初回の守備で、左翼手のテオスカー・ヘルナンデス外野手と中堅手のアレックス・コール外野手が激突する一幕があった。幸い大事には至らず、両者ともプレーを続行したが、先発の山本由伸投手が捕まり3失点。慌ただしい立ち上がりとなった。 ■敵地大歓声で連携乱れたか 同地区の宿敵ジャイ