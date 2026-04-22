◇ナ・リーグカブス7―4フィリーズ（2026年4月21日シカゴ）カブスの今永昇太投手（32）が21日（日本時間22日）、本拠でのフィリーズ戦に登板。7回3安打1失点の好投で今季2勝目を手にした。「4番・右翼」でスタメン出場した鈴木誠也外野手（31）は4―1の8回2死一塁の第5打席で今季初本塁打を記録。日本選手の活躍でカブスは7連勝となった。今永がしっかりと試合をつくった。前回登板の15日（同16日）フィリーズ戦で6回3安