通常なら500万円するはずが…まさかの“タダ掲載”が実現した。監督たちの粋な計らいで番組ステッカーがARTAのマシンに貼られる奇跡の事態となった。【映像】日本一のGTカーに“ぱーてぃーちゃん”話題の光景17日に放送された『笑って学べる!!超GTぱーてぃー』は、2026シーズン開幕戦「2026 AUTOBACS SUPER GT Round1 OKAYAMA GT 300km RACE」の模様を特集。岡山国際サーキットに現れた「ぱーてぃーちゃん」の3人は、関係者に