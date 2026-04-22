タレントの若槻千夏（41）が21日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・22）に出演。人気アイドルの人柄を絶賛した。同番組には、自己紹介ソングがTikTokで話題になった女性アイドルグループ「iLiFE!」の心花りりがゲスト出演。“引っ越し好き”という心花が、転居のたびに「（家賃を）頑張って上げてます」と明かすと、若槻は「どうする？最後、経営者とかになっちゃったら」と問いかけながら、「し