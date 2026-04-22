男性から「仕事が忙しい」「予定があって会えない」などと言われると、信じるしかないように感じてしまうもの。ですが男性の本音は、“何を言うか”よりも“どう説明するか”に出るんです。違和感があるときは、内容ではなく伝え方に注目すると見えてくるものがあります。理由が“ちょうどよすぎる”嘘のときほど、人は相手が納得しやすい理由を選びがち。「仕事」「友達」「急な予定」など、否定しにくく、深掘りもしづらい内容。