◇ナ・リーグドジャース−ジャイアンツ（2026年4月21日サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席、3回の第2打席と2打席続けて空振り三振に倒れた。初回の第1打席は相手先発・ループにファウルで粘ったものの1ボール2ストライクからの6球目、外角に沈むチェンジアップに空振り三振に倒れた。3回1死の第2打席も2球で追い