スタート前にクネクネ――お馴染みのあの動きにも、知られざる“加減”があった。【映像】意外な裏事情が潜むお馴染みの光景（実際の様子）スーパーGTの2026シーズン開幕戦「2026 AUTOBACS SUPER GT Round1 OKAYAMA GT 300km RACE」を取り上げた『笑って学べる!!超GTぱーてぃー』の最新回では、フォーメーションラップ中に各車が左右に振る「ウィービング」の意味について、ゲスト出演していたTGR TEAM KeePer CERUMO（#38 GR