相手の話をしっかり聞いているのに、なぜか関係が深まらない。そんな女性がいる一方で、会話を重ねるほど男性との関係が深まっていく女性もいます。その違いは“聞き方のズレ”。今回は聞き上手な女性に共通する特徴を紹介します。“相づちだけ”で終わっていない「そうなんですね」「すごいですね」と返しているだけでは、会話は広がりません。聞き上手な女性は、そこに一言を添えています。「それって大変そうですね」「どういう