ダイエットをしても、なぜか下半身だけ重たい印象が残る。そんなときに見直したいのが「骨盤まわりの使い方」です。ピラティスの基本エクササイズ【ペルビックブリッジ】は、寝たままで行えるシンプルな動きながら、お尻・下腹・太もも裏まで一気にアプローチ。崩れがちな姿勢を整えながら、下半身の“もたつき感”をすっきり見せる土台をつくります。【STEP１】姿勢をセットする仰向けになり、ひざを立てて脚は肩幅に開きます。か