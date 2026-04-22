米番組に出演米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手を巡り、いわゆる「大谷ルール」の公平性についての議論が米国で熱を帯びている。他球団の監督が「奇妙だ」と批判すると、米記者が反論した。議論の的となっているのは、投打の同時出場を可能にする規定や、二刀流選手が投手枠に含まれないロースター上の特例だ。カブスのクレイグ・カウンセル監督は20日（日本時間21日）、ドジャースが実質的に14人の投手を使える現状を「特