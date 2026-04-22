本拠地フィリーズ戦米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手が21日（日本時間22日）、本拠地フィリーズ戦に「4番・右翼」で先発出場し、7回に今季1号となる2ランを放った。4-1の7回2死一塁、鈴木の第5打席。フィリーズ4番手メイザの変化球を強振した。打った瞬間に確信した一発。飛距離441フィート（約134メートル）の雄大な打球は左翼席を越えて行った。カブス地元局「マーキースポーツ・ネットワーク」の放送では、実況のジョ