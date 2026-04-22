ブライトン三笘薫とヒュルツェラー監督への称賛が止まらずイングランド1部ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫は、現地時間に行われたプレミアリーグ第26節のチェルシー戦に先発出場し、3-0の快勝に貢献した。この勝利でチームは暫定6位に浮上。地元紙「Sussex World」は「スタイル、鋼の精神、実質、自信、そして実行すべきプランへの快適さが組み合わさっていた」と、強豪を圧倒したチームのパフォーマンスを絶賛している。