【専門家の目｜太田宏介】鹿島GK早川友基がスーパーセーブ鹿島アントラーズは4月18日、J1百年構想リーグの第11節で浦和レッズと対戦し、1-0で勝利を収めた。この試合で鹿島の日本代表GK早川友基が見せたスーパーセーブに元日本代表DF太田宏介氏が注目している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇「お馴染みの光景ですね。早川選手だから止めるよね、みたいな」太田氏がそう言及したプレーを日