女性９人組グループ「ＮｉｚｉＵ」のマコ（ＭＡＫＯ）が熱海旅行を満喫した。マコは２２日までに自身のインスタグラムを更新し、「久しぶりの海」とだけつづると笑顔で海辺を散歩する様子や、熱海プリンを堪能して笑顔を見せる写真などをアップした。この投稿には「笑顔が素敵なマコちゃんは海も似合うね」「一緒にプリン食べたい」「マコちゃんかわいい」「癒される〜」「熱海満喫していて何よりです〜」といったコメントが