記事ポイントたばこと塩の博物館で、看板や引札など約200点を紹介する企画展を4月25日から6月21日まで開催会場は2階特別展示室、入館料は大人・大学生300円、小・中・高校生と満65歳以上は100円江戸から明治にかけての商いの変化を、3部構成で看板、引札、広告資料からたどれますたばこと塩の博物館で、明治の商いを看板や引札から読み解く企画展「ひきつけるカタチとコトバ-看板・引札にみる明治の商い」が開催されます。会期は20