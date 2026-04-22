記事ポイントOmen44が先行シングル「Da Games People Play」のミュージックビデオを2026年4月22日に公開2026年9月7日リリース予定のアルバム「u.s.」につながる、移民の視点からアメリカ社会を描いた楽曲カバーアートや映像でユリ・コチヤマ氏、公民権運動、映画「Easy Rider」などの歴史的背景を表現ニューヨークを拠点に活動する日本人ラッパーOmen44が、先行シングル「Da Games People Play」のミュージックビデオを公開します