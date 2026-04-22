記事ポイントGSアライアンスと大阪公立大学が、有機顔料とシリカを複合化した新規材料の開発に成功鮮やかな発色を保ちながら、耐候性、耐熱性、化学安定性、機械的強度の向上を実現塗料、印刷インク、プラスチック、化粧品、自動車、建材分野での活用が期待される技術GSアライアンスと大阪公立大学が、有機顔料とシリカを組み合わせた新しい複合材料を開発します。有機顔料の鮮やかな色彩を維持しながら、シリカの耐久性や耐熱性を