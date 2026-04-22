ガールズグループAFTERSCHOOL（アフタースクール）出身で歌手兼女優のナナ（本名イム・ジナ）が、自宅侵入事件の証人として出廷し、被告人に激しい怒りをあらわにした。21日、議政府（ウィジョンブ）地裁南楊州（ナミャンジュ）支院第1刑事部〔金国植（キム・グクシク）部長判事〕は、強盗傷害の罪で拘束起訴された30代男性Aに対する3回目の公判を開いた。この日の裁判には、被害者であるナナと母親が証人として出廷した。出廷前、