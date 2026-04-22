記事ポイント札幌の商業施設「maruyama class」が2025年度売上高93.64億円を達成し、4期連続で過去最高を更新2025年10月に「丸美珈琲店」、12月に「焼肉徳寿」が開業し、北海道内企業テナントの誘致を強化地域貢献賞の受賞や地域連携施策、従業員満足度向上施策も継続して実施札幌市営地下鉄東西線「円山公園駅」直結の商業施設「maruyama class（マルヤマ クラス）」が、2025年度の売上高93.64億円を記録しました。前年度の過去最