記事ポイント吉祥寺音楽祭の期間中、コピス吉祥寺で3日間の無料ステージイベントを開催会場はA館3階GREENING広場、開催時間は11:00〜20:00ですライブに加え、吉祥寺の人気店グルメや初登場のBarエリアも楽しめます吉祥寺の街全体を舞台にした「吉祥寺音楽祭」の期間中、コピス吉祥寺で屋外ステージイベントが開催されます。ライブ、キッチンワゴン、Barエリアをそろえた3日間で、音楽とグルメを一緒に楽しめる内容です。 コピ