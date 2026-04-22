１９日、三峡紫果桑摘園で摘んだ桑の実を掲げる小学生。（重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶4月22日】中国重慶市豊都県の長江沿岸にある三峡紫果桑摘園では桑の実（マルベリー）が収穫期を迎えている。約400ヘクタールの標準化された畑は緑に覆われ、観光客が枝いっぱいに実った果実の収穫を楽しんでいる。県はここ数年、長江沿岸の恵まれた気候や土壌を生かし、生態優先とグリーン（環境配慮）発展を推進、市内最大規模の