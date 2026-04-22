◇MLB ジャイアンツ-ドジャース(日本時間22日、 オラクル・パーク)ドジャースの山本由伸投手が今季5度目の先発登板。初回、ジャイアンツ打線に連打を浴び、無死満塁のピンチを背負うとタイムリーや犠牲フライなどを打たれ、3失点の立ち上がりとなりました。初回、先頭打者をショートへのゴロで打ち取ったかにみえましたが、キム・ヘソン選手の送球がそれ、無死2塁となると、続くルイス・アラエス選手にレフト前ヒット、マット・チ