新茶が値上がりし、初セリで最高値をつける地域もあります。背景にはお茶をめぐるブームや中東情勢があるようです。ブームの恩恵にあずかれない業者や、輸出が止まった生産者もいます。日本茶専門店の名物若女将に、お得でおいしい楽しみ方を教わりました。■静岡の最高級ブランド、驚きの値段森圭介アナウンサー「これから新茶のシーズンです。おいしいお茶が飲める時期になってきますが、緑茶は飲みますか？」斎藤佑樹キャスター