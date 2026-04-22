高市政権が衆院で圧倒的な議席を占める中、野党第1党として対峙する中道改革連合は今、難しい舵取りを迫られている。中道改革連合は、1月、立憲民主党と公明党の衆院議員が合流して発足した。一方、参院では、立憲・公明両党がそれぞれ活動を続けている。3党の合流をめぐり、早期実現を目指す中道改革連合に対し、立憲民主党は慎重な姿勢を崩していない。3党の合流が進まない現状、そして今後の課題などについて関係者への取材など