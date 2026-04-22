サンリオが新たなゲーム事業「Sanrio Games」の始動を発表。21日に開催した事業説明会で詳細を明らかにした。第一弾として、Nintendo SwitchおよびNintendo Switch 2向け新作『み〜んなあつまれ♪なかよくレッツパーティー！ サンリオパーティーランド』を2026年秋に世界同時発売。これまでグッズやテーマパークでファンを魅了してきた同社が、デジタル領域のエンタテインメントを強化し、世界中のファンに新たな「笑顔」を届け